Daniel Mansilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mansilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mansilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mansilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mansilla 6 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Nicolás Mansilla Dorador şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mansilla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Mansilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Mansilla'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Mansilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mansilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mansilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mansilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mansilla şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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