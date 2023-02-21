Daniel Marecek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Marecek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Marecek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Marecek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Marecek 30 Mayıs 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Mareček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Marecek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Marecek'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Marecek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Marecek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Marecek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Marecek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Praha B

15 Şubat 2018 yılında Vlasim

31 Aralık 2018 yılında Sparta Praha B

13 Şubat 2019 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2019 yılında Sparta Praha B

22 Şubat 2020 yılında Slovacko

2 Ocak 2022 yılında Bohemians 1905

28 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

22 Ocak 2023 yılında Bohemians 1905

23 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

Daniel Marecek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Marecek şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Marecek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Úvaly (2004-2005), AC Sparta Praha (2005-2017)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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