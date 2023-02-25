Daniel Margush kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Margush Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Margush adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Margush Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Margush 28 Kasım 1997 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Margush Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 11 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Margush'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Margush Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Margush isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Margush Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Margush futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Adelaide United

22 Ocak 2020 yılında Perth Glory

11 Kasım 2020 yılında Western Sydney

Daniel Margush Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Margush şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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