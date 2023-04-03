Daniel Marques kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Marques Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Marques adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Marques Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Marques 4 Temmuz 2004 tarihinde Espinho şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Magalhães Marques şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Marques Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Marques, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Marques'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Daniel Marques Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Marques futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Feirense Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Feirense Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave FC U19
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Daniel Marques Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Marques şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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