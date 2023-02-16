Daniel Mesenholer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mesenholer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Mesenholer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Mesenholer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Mesenholer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mesenholer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mesenholer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mesenholer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mesenholer 24 Temmuz 1995 tarihinde Engelskirchen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mesenholer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISM Int. Soccer Mgmt. GmbH yapmaktadır. Daniel Mesenholer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hallescher FC futbol takımında oynamaktadır. Hallescher FC takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Mesenholer'nin Hallescher FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mesenholer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danielmesenhoeler/?hl=de

Daniel Mesenholerboyu ve yaşı kaç

Daniel Mesenholer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mesenholer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Mesenholer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mesenholer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2013 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2014 yılında Köln

1 Temmuz 2016 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2018 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Köln

2 Ekim 2020 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Eylül 2021 yılında Hallescher FC

Daniel Mesenholer kimdir

Daniel Mesenholer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mesenholer şuan Hallescher FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Othetal, 1.FC Köln

Daniel Mesenholer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Daniel Mesenholer nereli

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