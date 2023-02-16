Daniel Mikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mikic 6 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mikic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Daniel Mikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Daniel Mikic'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2011 yılında A. Bielefeld II

1 Temmuz 2013 yılında SC Verl

Daniel Mikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mikic şuan SC Verl takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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