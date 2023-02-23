Daniel Mikolajewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mikolajewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mikolajewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mikolajewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mikolajewski 25 Ağustos 1999 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Mikołajewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mikolajewski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WOLAK MANAGEMENT Artur Wolski yapmaktadır. Daniel Mikolajewski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Mikolajewski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mikolajewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mikolajewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mikolajewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mikolajewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Podbeskidzie II

1 Temmuz 2016 yılında Podbeskidzie

19 Ocak 2017 yılında Lechia II

30 Ocak 2017 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2017 yılında Lechia II

27 Temmuz 2017 yılında Stomil

30 Haziran 2018 yılında Lechia II

1 Temmuz 2018 yılında Lechia Gdansk

1 Ocak 2020 yılında Rakow

6 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2022 yılında Rakow

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

Daniel Mikolajewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mikolajewski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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