Daniel Miljanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Miljanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Miljanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Miljanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Miljanovic 11 Nisan 2001 tarihinde Caroli şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Miljanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Miljanovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Daniel Miljanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Miljanovic'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Miljanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Miljanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Miljanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Miljanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Nisan 2018 yılında AFC Eskilstuna

1 Mayıs 2020 yılında IF Elfsborg U19

25 Şubat 2021 yılında Mladost Kakanj

26 Ağustos 2021 yılında Ljubic Prnjavor

22 Şubat 2022 yılında NK Novigrad

18 Ağustos 2022 yılında Tekstilac

13 Şubat 2023 yılında Krumovgrad

Daniel Miljanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Miljanovic şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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