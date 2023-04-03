Daniel Misiunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Misiunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Misiunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Misiunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Misiunas 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Misiūnas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Misiunas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Misiunas'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Misiunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Misiunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Misiunas şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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