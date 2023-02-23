Daniel Mladenov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mladenov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mladenov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mladenov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mladenov 25 Mayıs 1987 tarihinde Kyustendil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Венциславов Младенов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mladenov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Mladenov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Mladenov'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mladenov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mladenov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mladenov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mladenov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Marek Dupnitsa

1 Temmuz 2008 yılında Pirin

1 Temmuz 2010 yılında Levski Sofia

19 Ağustos 2012 yılında Chern. Burgas

3 Şubat 2013 yılında Montana

1 Temmuz 2013 yılında Cherno More

1 Temmuz 2014 yılında Marek Dupnitsa

13 Eylül 2014 yılında Oborishte

10 Temmuz 2015 yılında S. Simitli

11 Ocak 2016 yılında Pirin

1 Ocak 2018 yılında Etar

1 Ocak 2020 yılında CSKA 1948

7 Ocak 2021 yılında Etar

Daniel Mladenov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mladenov şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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