Daniel Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Molina 10 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Molina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Molina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Molina'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz II

Daniel Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Molina şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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