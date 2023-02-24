Daniel Momoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Momoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Momoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Momoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Momoh 15 Mart 2002 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Momoh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Daniel Momoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Momoh'nin FK Kukësi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Momoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Momoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FK Kukësi
Daniel Momoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Momoh şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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