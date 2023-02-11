Daniel Monllor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Monllor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Monllor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Monllor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Monllor 20 Temmuz 1984 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Monllor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Monllor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Monllor'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Monllor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Monllor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Monllor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Monllor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2014 yılında Boavista

30 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2016 yılında Deportivo Armenio

31 Temmuz 2016 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2018 yılında Colegiales

1 Temmuz 2019 yılında Los Andes

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

16 Temmuz 2020 yılında Sacachispas

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Daniel Monllor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Monllor şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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