Daniel Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Morales 28 Nisan 1992 tarihinde Chanchamayo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Fabio Morales Quispe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Morales Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Morales, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Morales'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Morales Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/danielfabio.moralesquispe.1

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Daniel Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cienciano II

1 Ocak 2011 yılında Sp. Huancayo II

1 Temmuz 2012 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Daniel Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Morales şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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