Daniel Morys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Morys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Morys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Morys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Morys 26 Aralık 2000 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Morys şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Morys Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Daniel Morys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Brzeg futbol takımında oynamaktadır. Stal Brzeg takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Morys'nin Stal Brzeg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Morys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Morys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Morys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Morys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2019 yılında Wisla Krakow

2 Eylül 2019 yılında Olimpia Elblag

31 Temmuz 2020 yılında Wisla Krakow

18 Eylül 2020 yılında Garbarnia

1 Temmuz 2022 yılında Resovia

13 Şubat 2023 yılında Stal Brzeg

30 Haziran 2023 yılında Resovia

Daniel Morys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Morys şuan Stal Brzeg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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