Daniel Mutu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Mutu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Mutu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Mutu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Mutu 11 Eylül 1987 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Mutu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Mutu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Mutu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Mutu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Mutu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Mutu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Mutu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında ACU Arad

1 Temmuz 2005 yılında CFR Timisoara

1 Temmuz 2009 yılında Curtea de Arges

1 Ocak 2010 yılında Pandurii

1 Temmuz 2012 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2016 yılında Sepsi OSK

16 Şubat 2017 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2017 yılında AFC Harman

17 Ağustos 2017 yılında FC Brasov

23 Temmuz 2018 yılında OC Rasnov

1 Temmuz 2020 yılında Corona Brasov

Daniel Mutu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Mutu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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