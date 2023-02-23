Daniel Nachev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nachev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Nachev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Nachev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Nachev 20 Eylül 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Живков Начев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Nachev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Nachev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Nachev'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Nachev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Nachev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Nachev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Nachev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

Daniel Nachev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Nachev şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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