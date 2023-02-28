Daniel Nasriddinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nasriddinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Nasriddinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Nasriddinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Nasriddinov 8 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Насриддинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Nasriddinov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sogdiana Jizzakh futbol takımında oynamaktadır. Sogdiana Jizzakh takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Nasriddinov'nin Sogdiana Jizzakh ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Nasriddinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Nasriddinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Nasriddinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Nasriddinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sogdiana

Daniel Nasriddinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Nasriddinov şuan Sogdiana Jizzakh takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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