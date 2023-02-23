Daniel Naumov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Naumov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Naumov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Naumov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Naumov 29 Mart 1998 tarihinde Gotse Delchev şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Генадиев Наумов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Naumov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Daniel Naumov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Naumov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Naumov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Naumov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Naumov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Naumov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2015 yılında Ludogorets U19

1 Temmuz 2016 yılında Ludogorets

30 Ocak 2018 yılında Vereya

30 Haziran 2018 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

Daniel Naumov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Naumov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Naumov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSKA Sofia (-2015), Ludogorets (2015-2017)

Bulgaristan takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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