Daniel Navarrete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Navarrete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Navarrete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Navarrete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Navarrete 17 Nisan 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alejandro Navarrete Candia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Navarrete Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Daniel Navarrete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Navarrete'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Navarrete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Navarrete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Navarrete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Navarrete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında U. de Chile

Daniel Navarrete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Navarrete şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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