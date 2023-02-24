Daniel Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Nemeth 9 Ekim 2003 tarihinde Gyöngyös şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Nemeth Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Daniel Nemeth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Nemeth'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2016 yılında Diósgyőr Alt.

15 Ağustos 2017 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2019 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2020 yılında Honvéd U19

15 Şubat 2021 yılında Zalaegerszeg

3 Şubat 2022 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

Daniel Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Nemeth şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Nemeth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gyöngyösi AK (-2016)

Macaristan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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