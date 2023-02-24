Daniel Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Nikolov 14 Aralık 2005 tarihinde Ruse şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Даниел Николаев Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Nikolov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Daniel Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse II futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Nikolov'nin Dunav Ruse II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

1 Temmuz 2022 yılında Dunav Ruse II

Daniel Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Nikolov şuan Dunav Ruse II takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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