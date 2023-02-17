Daniel Norouzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Norouzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Norouzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Norouzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Norouzi 3 Ocak 1992 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Danimarka,İran uyrukludur.Gerçek adı da دنیل نوروزی şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Norouzi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Norouzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Norouzi'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Norouzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Norouzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Norouzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Norouzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Bröndby IF

10 Temmuz 2013 yılında Vejle BK

30 Haziran 2014 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2014 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan

24 Ağu 2016 yılında Naestved BK

1 Temmuz 2019 yılında FC Helsingör

Daniel Norouzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Norouzi şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Albertslund IF, Bröndby IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.