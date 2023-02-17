Daniel Offenbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Offenbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Offenbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Offenbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Offenbacher 18 Şubat 1992 tarihinde Scheifling şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Offenbacher Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Daniel Offenbacher, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Offenbacher'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Offenbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Offenbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Offenbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Offenbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2006 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Salzburg U15

1 Temmuz 2007 yılında Salzburg U17

1 Temmuz 2008 yılında Salzburg U19

1 Ocak 2010 yılında RB Juniors

1 Ocak 2011 yılında RB Salzburg

31 Ocak 2012 yılında Blau Weiss Linz

19 Nisan 2012 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2012 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2013 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

7 Ağu 2018 yılında Suduva

8 Ocak 2019 yılında FC Hermannstadt

25 Şubat 2020 yılında Suduva

17 Ağu 2020 yılında SV Ried

31 Ağu 2022 yılında NK Domzale

Daniel Offenbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Offenbacher şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Offenbacher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Scheifling/St. Lorenzen (03/1998-), Red Bull Salzburg

Avusturya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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