Daniel Olariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Olariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Olariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Olariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Olariu 1 Ocak 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Olariu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Olariu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Phoenix Buzias futbol takımında oynamaktadır. Phoenix Buzias takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Olariu'nin Phoenix Buzias ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Olariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Olariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Olariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Olariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Phoenix Buzias

Daniel Olariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Olariu şuan Phoenix Buzias takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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