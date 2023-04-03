Daniel Oliverio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Oliverio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Oliverio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daniel Oliverio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daniel Oliverio 5 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daniel Oliverio Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Oliverio'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daniel Oliverio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daniel Oliverio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Team Ticino U18
Daniel Oliverio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daniel Oliverio şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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