Daniel Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Opoku 29 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Opoku Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Opoku'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Opoku şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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