Daniel Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Owusu 25 Ocak 2003 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Owusu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Daniel Owusu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Owusu'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Owusu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/officialdanielowusu/

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Daniel Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında WAFA SC

7 Şubat 2021 yılında RB Salzburg

8 Şubat 2021 yılında SV Horn

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

15 Ağu 2022 yılında RB Salzburg

16 Ağu 2022 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Daniel Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Owusu şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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