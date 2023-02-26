Daniel Paha Kwofie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paha Kwofie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Paha Kwofie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Paha Kwofie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Paha Kwofie 14 Mayıs 1986 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Paha Kwofie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Paha Kwofie'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Paha Kwofie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Paha Kwofie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Paha Kwofie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Paha Kwofie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Paha Kwofie şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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