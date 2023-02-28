Daniel Palomera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Palomera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Palomera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Palomera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Palomera 29 Haziran 2000 tarihinde Centro, Tabasco şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Palomera Landero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Palomera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFEM yapmaktadır. Daniel Palomera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Palomera'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Palomera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Palomera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Palomera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Palomera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında EF Alhama

26 Ağustos 2022 yılında L. Artsakh

Daniel Palomera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Palomera şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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