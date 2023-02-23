Daniel Paraschiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paraschiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Paraschiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Paraschiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Paraschiv 10 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Constantin Paraschiv şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Paraschiv Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Paraschiv'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Paraschiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Paraschiv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Paraschiv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Paraschiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Voluntari

Daniel Paraschiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Paraschiv şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 56 numaralı formayı giymektedir.

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