Daniel Paraschiv kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paraschiv Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Paraschiv adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Paraschiv Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Paraschiv 24 Nisan 1999 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Daniel George Paraschiv şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Paraschiv Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Daniel Paraschiv, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Paraschiv'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Paraschiv Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dani_paraschiv/

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Daniel Paraschiv Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Paraschiv isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Paraschiv Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Paraschiv futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luceafarul

11 Ocak 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

8 Temmuz 2021 yılında FC Voluntari

1 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

10 Ocak 2022 yılında FC Hermannstadt

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FC Hermannstadt

Daniel Paraschiv Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Paraschiv şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Paraschiv Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 19 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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