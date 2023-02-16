Daniel Passira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Passira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Passira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Passira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Passira 1 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Floro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Passira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordeste Agenciamento yapmaktadır. Daniel Passira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Passira'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Passira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Passira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Daniel Passira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Passira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2021 yılında Guarany-CE

8 Ekim 2021 yılında Salgueiro

13 Ocak 2022 yılında UR Trabalhadore

12 Nisan 2022 yılında Pacajus EC

5 Temmuz 2022 yılında Campinense-PB

28 Eylül 2022 yılında Pacajus EC

1 Ocak 2023 yılında Campinense-PB

Daniel Passira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Passira şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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