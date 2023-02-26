Daniel Patino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Patino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Patino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Patino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Patino 1 Aralık 1993 tarihinde Quito şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Alberto Patiño Mencias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Patino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 26 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Patino'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Patino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Patino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Patino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Patino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında CD Espoli B

1 Ocak 2012 yılında CD Espoli

12 Mart 2013 yılında SD Quito B

25 Şubat 2014 yılında CD Espoli

18 Şubat 2015 yılında Técnico U.

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2017 yılında Cumbayá FC

1 Ağustos 2017 yılında CD Clan Juvenil

6 Temmuz 2018 yılında Técnico U.

22 Mart 2019 yılında SD Aucas

19 Aralık 2019 yılında Técnico U.

1 Ocak 2020 yılında Manta FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2022 yılında Universitario

26 Haziran 2022 yılında CD El Nacional

Daniel Patino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Patino şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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