Daniel Paulson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Paulson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Paulson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Paulson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Paulson 23 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Paulson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Paulson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Daniel Paulson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Paulson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Paulson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Paulson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Paulson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Örgryte

Daniel Paulson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Paulson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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