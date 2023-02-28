Daniel Pavuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pavuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pavuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pavuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pavuk 3 Şubat 1998 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pavúk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pavuk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Pavuk'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pavuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pavuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pavuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pavuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2016 yılında Nitra U19

19 Temmuz 2016 yılında Tatran P. U19

25 Temmuz 2017 yılında Pohronie

7 Ocak 2019 yılında Podbrezova

14 Ağustos 2019 yılında Tatran Presov

31 Aralık 2019 yılında Podbrezova

Daniel Pavuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pavuk şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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