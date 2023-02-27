Daniel Penha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Penha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Penha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Penha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Penha 17 Ekim 1998 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel dos Santos Penha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Penha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Daniel Penha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Penha'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Penha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Penha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Penha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Penha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ekim 2019 yılında CRB

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG B

17 Ocak 2020 yılında Coimbra-MG

30 Mayıs 2020 yılında Atlético-MG B

29 Temmuz 2020 yılında Sampaio Corrêa

27 Ekim 2020 yılında Atlético-MG B

30 Ekim 2020 yılında Corinthians B

2 Şubat 2021 yılında Atlético-MG B

18 Şubat 2021 yılında EC Bahia B

25 Mayıs 2021 yılında Atlético-MG B

27 Mayıs 2021 yılında Confiança-SE

18 Ağustos 2021 yılında Atlético-MG B

20 Ağustos 2021 yılında Newcastle

30 Haziran 2022 yılında Atlético-MG B

6 Temmuz 2022 yılında Daegu FC

Daniel Penha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Penha şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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