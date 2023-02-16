Daniel Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pereira 22 Temmuz 1989 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pereira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pereira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Pereira'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Joinville-SC

15 Aralık 2014 yılında São Bernardo-SP

3 Haziran 2016 yılında Bragantino

30 Kasım 2016 yılında São Bernardo-SP

1 Ocak 2017 yılında CSA

1 Temmuz 2017 yılında Bragantino

25 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2017 yılında Uberlândia EC

12 Nisan 2018 yılında Tubarão-SC

3 Eylül 2019 yılında Marcílio Dias

27 Mayıs 2021 yılında Floresta-CE

30 Kasım 2021 yılında Marcílio Dias

23 Mart 2022 yılında Piracicaba

14 Nisan 2022 yılında Santa Cruz

1 Kasım 2022 yılında Piracicaba

25 Kasım 2022 yılında Santa Cruz

Daniel Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pereira şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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