Daniel Peretz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Peretz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Peretz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Peretz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Peretz 10 Temmuz 2000 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da דניאל פרץ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Peretz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Daniel Peretz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Daniel Peretz'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Peretz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Peretz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daniel Peretz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Peretz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Tel Aviv

1 Ağustos 2019 yılında B TLV Bat Yam

31 Temmuz 2020 yılında M. Tel Aviv

Daniel Peretz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Peretz şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Peretz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Tel Aviv (2006-2019)

İsrail takımında 1 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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