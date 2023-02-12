Daniel Phillips kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Phillips Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Phillips kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Phillips ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Phillips kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Phillips Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Phillips

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Phillips adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Phillips Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Phillips 18 Ocak 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. Aslen Trinidad ve Tobago,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Daniel Shaquille Jabari Phillips şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Phillips Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RDF Football yapmaktadır. Daniel Phillips, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Phillips'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Phillipsboyu ve yaşı kaç

Daniel Phillips Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Phillips isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Phillips Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Phillips futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Watford U23

22 Ağu 2019 yılında Hemel

31 Aralık 2019 yılında Watford U23

23 Temmuz 2021 yılında FC Gillingham

31 Mayıs 2022 yılında Watford U23

10 Ağu 2022 yılında St. Johnstone

Daniel Phillips kimdir

Daniel Phillips Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Phillips şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Watford FC (2015-2019)

Daniel Phillips Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Trinidad ve Tobago takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Phillips nereli

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