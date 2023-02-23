Daniel Pietraszkiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pietraszkiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pietraszkiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pietraszkiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pietraszkiewicz 12 Eylül 2001 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Pietraszkiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pietraszkiewicz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Pietraszkiewicz'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Pietraszkiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pietraszkiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pietraszkiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pietraszkiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pogon U19

1 Ocak 2019 yılında Pogon II

1 Temmuz 2019 yılında Legionovia

22 Ocak 2020 yılında Termalica

30 Eylül 2020 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2021 yılında Termalica

24 Ağustos 2021 yılında Resovia

30 Haziran 2022 yılında Termalica

Daniel Pietraszkiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pietraszkiewicz şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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