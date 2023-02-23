Daniel Pik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pik 20 Temmuz 2000 tarihinde Pułtusk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pik Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Daniel Pik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Pik'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Pik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MKS Polonia U19

21 Ocak 2018 yılında Cracovia

1 Temmuz 2022 yılında Radomiak

Daniel Pik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pik şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Pik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nadnarwianka Pułtusk (-2013, 2014-2016), Bug Wyszków (2013-2014), MKS Polonia Warszawa (2016-2017)

Polonya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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