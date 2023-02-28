Daniel Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pina 16 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Aldair Piña Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pina Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Pina'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pina şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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