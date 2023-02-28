Daniel Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Pina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Daniel Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pina 16 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Aldair Piña Torres şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pina Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına - tarihinde katılmıştır. Daniel Pina'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Pina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pina kimdir

Daniel Pina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pina şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Pina nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Egor Krimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Krimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Egor Krimets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Egor Krimets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastian Sagal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Sagal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bastian Sagal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bastian Sagal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Golban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Golban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İgor Golban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Golban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Cisterna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cisterna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rodrigo Cisterna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Cisterna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi