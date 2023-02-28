Daniel Pisla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pisla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pisla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Pisla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Pisla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pisla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Pisla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pisla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pisla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pisla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pisla 14 Haziran 1986 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Petru Pîslă şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pisla Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Pisla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Pisla'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pisla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danpisla/

Daniel Pisla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pisla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Pisla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pisla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Iskra-Stali

1 Temmuz 2007 yılında Standard Sumqayit

1 Ağustos 2010 yılında Mughan

1 Temmuz 2011 yılında Ac. Chisinau

1 Ocak 2012 yılında Turan Tovuz

8 Eylül 2012 yılında FC Costuleni

16 Ocak 2014 yılında FC Tiraspol

1 Temmuz 2014 yılında FC Veris

1 Ocak 2015 yılında Zimbru Chisinau

22 Temmuz 2015 yılında Dinamo-Auto

6 Ağustos 2016 yılında Ac. Chisinau

17 Şubat 2017 yılında CSF Speranta

19 Ocak 2018 yılında FC Petrocub

24 Temmuz 2018 yılında Zimbru Chisinau

4 Mart 2020 yılında CSF Speranta

4 Şubat 2021 yılında Milsami

Daniel Pisla kimdir

Daniel Pisla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pisla şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Daniel Pisla nereli

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