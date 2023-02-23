Daniel Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Pop 10 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Teodor Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Pop Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LB.SportConsulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Pop'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

Daniel Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Pop şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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