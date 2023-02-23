Daniel Popa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Popa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Popa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Popa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Popa 14 Temmuz 1995 tarihinde Pietroşiţa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Iliuţă Popa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Popa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Popa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Popa'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Popa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Popa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Popa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Popa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FCM Targoviste

1 Temmuz 2014 yılında Chindia

27 Temmuz 2016 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2017 yılında FC Botosani

31 Aralık 2017 yılında FC Dinamo

7 Eylül 2020 yılında Chindia

30 Haziran 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

23 Mart 2022 yılında Daejeon Hana C.

15 Temmuz 2022 yılında Chindia

Daniel Popa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Popa şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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