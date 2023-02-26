Daniel Porozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Porozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Porozo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Porozo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Porozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Porozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Porozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Porozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Porozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Porozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Porozo 20 Eylül 1997 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Guillermo Porozo Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Porozo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEP Sports Management yapmaktadır. Daniel Porozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Porozo'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Porozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Porozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Porozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Porozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2013 yılında Uni. Católica B

21 Ocak 2014 yılında Uni. Católica

2 Ocak 2015 yılında San Antonio FC

27 Ocak 2015 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2015 yılında San Antonio FC

15 Şubat 2016 yılında Celaya

1 Temmuz 2016 yılında Lobos BUAP

31 Aralık 2016 yılında Celaya

17 Ocak 2017 yılında Cúcuta Dep.

30 Haziran 2017 yılında Celaya

1 Ağustos 2017 yılında CD Clan Juvenil

3 Şubat 2018 yılında Dep. Cuenca

4 Temmuz 2018 yılında CD Clan Juvenil

6 Temmuz 2018 yılında Gualaceo SC

31 Aralık 2018 yılında CD Clan Juvenil

26 Şubat 2019 yılında Barcelona SC B

24 Temmuz 2020 yılında CD Olmedo

29 Mart 2021 yılında CD Juventud

24 Ağustos 2021 yılında CD Aampetra

19 Ocak 2022 yılında ABC FC

17 Temmuz 2022 yılında CD Aampetra

12 Ocak 2023 yılında Libertad FC

Daniel Porozo kimdir

Daniel Porozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Porozo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Alfaro Moreno (-2/2012)

Daniel Porozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Ekvador U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Porozo nereli

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