Daniel Poser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Poser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Poser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Poser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Poser 12 Ocak 1990 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Poser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Daniel Poser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Poser'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Poser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Poser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Poser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Poser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Debrecen U17

1 Temmuz 2007 yılında Debrecen U19

14 Ağustos 2009 yılında Létavértes SC 97

31 Aralık 2009 yılında Debrecen U19

9 Ağustos 2010 yılında Debrecen II

13 Ağustos 2010 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2011 yılında Debrecen II

4 Ağustos 2012 yılında Létavértes SC 97

31 Aralık 2012 yılında Debrecen II

15 Şubat 2013 yılında Kazincbarcika

11 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

9 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

10 Temmuz 2018 yılında Budafoki MTE

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

25 Ocak 2023 yılında Békéscsaba

Daniel Poser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Poser şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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