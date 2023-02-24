Daniel Prosser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Prosser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Prosser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Prosser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Prosser 15 Haziran 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Prosser Dániel Bálint şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Prosser Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Daniel Prosser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Prosser'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Prosser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Prosser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Prosser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Prosser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2012 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd

31 Ocak 2017 yılında Puskás AFC

10 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

31 Aralık 2018 yılında Puskás AFC

12 Şubat 2019 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

2 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

17 Ocak 2020 yılında MTK Budapest

26 Ağustos 2021 yılında SönderjyskE

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

12 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Szeged

Daniel Prosser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Prosser şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Daniel Prosser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

43. Sz. Építők SK, MAC, Goldball FC

Macaristan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

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