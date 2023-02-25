Daniel Ramazani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Ramazani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Ramazani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Ramazani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Ramazani 14 Ocak 1987 tarihinde Peqin şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Ramazani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daniel Ramazani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Ramazani'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Daniel Ramazani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Ramazani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Ramazani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Ramazani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Shkumbini Peqin

15 Ağustos 2009 yılında KF Elbasani

14 Ocak 2011 yılında FK Tomori Berat

9 Eylül 2011 yılında Shkumbini Peqin

18 Eylül 2014 yılında FK Tomori Berat

12 Eylül 2015 yılında KF Korabi

21 Eylül 2016 yılında Shkumbini Peqin

24 Ocak 2020 yılında KF Egnatia

28 Eylül 2020 yılında Shkumbini Peqin

1 Temmuz 2021 yılında KF Luzi United

Daniel Ramazani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Ramazani şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Ramazani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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